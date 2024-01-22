Son dakika: Ankara Çankaya’daki çatı yangını kontrol altına alındı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Eti Mahallesi'nde meydana geldi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan 7 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. İddiaya göre, çatıda bulunan araç lastikleri sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bir vatandaş çıkan yangınla ilgili 5'inci katta oturan bir vatandaşın dumandan etkilendiğini ifade ederek, "Orada normalin dışında birçok malzeme taşıyordu. Birkaç kere belediyeye şikayet etmemize rağmen gelen giden olmadı" dedi.

Binanın çatı katında hasar meydana geldi. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.