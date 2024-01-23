Esenyurt’ta 10 kişiyi bıçaklayan saldırganın 2 gün önce babasını hedef aldığı ortaya çıktı!

İLK SALDIRISINI SAAT 09.15'TE GERÇEKLEŞTİRDİ İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.'ya gerçekleştiren Ören elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Saldırıda, Çiğdem K., Yusuf Aykut A., Mehmet Ü., Ayhan P., Harun A., Rojhat S., Murat A ., Muhammed T., Efe Can U., Yaser E. olmak üzere toplam 10 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rojhat S. ile Murat A.'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırıda yaralanan Suriye uyruklu Yaser Eljibawi, "Hastaneye gitmek için evimden çıktım, ameliyat için randevum vardı. Meydan mevkiine geldiğimde, arkamdan birisi gelip bir anda bıçak sapladı, onu görmedim. Ağrım var. Zamanla geçeceğini umuyorum." ifadelerine yer verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Şahsın polisteki ifadesinde ise "Annem ve babam beni istemediği için psikolojik bunalıma girdim. Bundan dolayı çevredeki insanları bıçakladım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Şahsın, annesiyle babasının kendisinden şikayetçi olduğu bilgisine ulaşılırken bıçakladığı kişiler arasında 1'inin ağır yaralı olarak tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan saldırıya uğrayan doktorun da şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.