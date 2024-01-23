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Burdur'da telefona bakarak yürüyen bir kişi rögara düştü | O anlar kamerada

Son dakika haberleri... Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen bir kişi rögara düştü. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 14:59 Güncelleme 23 Ocak 2024, 15:56
Burdur’da telefona bakarak yürüyen bir kişi rögara düştü | O anlar kamerada

Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen bir kişi rögara düştü.

Telefona bakarken rögora düştü

Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı.

Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi.

RÖGARA DÜŞTÜ
Elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir anda rögara düştü.

Yara almayan Afgan, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Afgan, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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