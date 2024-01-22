Esenyurt’ta şok olay: Sokak sokak gezen saldırgan 11 kişiyi bıçakladı

Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı.
Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı.
Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
SALDIR ANI KAMERAYA YANSIDI
Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLARI ANLATTI
Saldırıya uğrayan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.
Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise şunları söyledi:
"Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir.
Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı"
İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ
Öte yandan polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ederken, şahsın aynı saldırıda 2 kişiyi daha bıçakladığı ortaya çıktı. İsminin Abdullah Ö. olduğu öğrenilen saldırganın evleri de taşladığı öğrenildi. Şahsın evleri taşlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.