Esenyurt’ta şok olay: Sokak sokak gezen saldırgan 11 kişiyi bıçakladı

Esenyurt 'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SALDIR ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLARI ANLATTI

Saldırıya uğrayan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.