Diyarbakırlı Azize Ay aşçılığı bırakıp antrenör oldu! Kariyerindeki ilk maçında galip oldu

Azize Ay, 48 yaşında kadın futbol takımlarında oynamaya başladı. 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursunu bitirip antrenörlük belgesini aldı.
Azize Ay, 48 yaşında kadın futbol takımlarında oynamaya başladı. 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursunu bitirip antrenörlük belgesini aldı.
Daha sonra yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın başına geçti. Rakibi Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Kulübü'nü, Kayapınar Talaytepe Tesisleri'nde konuk etti. Ay'ın takımı rakibini ilk maçında 9-0 yendi.
Kadınları spora yönlendirmek istediğini belirten Ay, şunları söyledi: Oyunculardan çok ben heyecanlıyım. 'Bu yaşta sahadasın, yapamazsın' dediler, işte ispatı. Yılmayacağım, başardım, başarıma yenilerini ekleyeceğim. İdolüm Avrupa'da Carlo Ancelotti, Türkiye'de ise İsmail Kartal'dır.