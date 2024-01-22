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B sınıfı ehliyeti olanlar turnayı gözünden vurdu! Artık bu araçların tamamını kullanabilecekler

Motorlu taşıt kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündeme gelmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen bu çalışmalar özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini etkileyecek. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle trafiğin güvenliğini artırmayı hedefleyen bu düzenlemeler ehliyet sahipleri için önemli yenilikler getiriyor.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 09:23 Güncelleme 22 Ocak 2024, 09:23
B sınıfı ehliyeti olanlar turnayı gözünden vurdu! Artık bu araçların tamamını kullanabilecekler

Bu yeni düzenleme hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sürücüler ve ilgili sektör temsilcileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Güvenli ve düzenli trafik akışının sağlanması, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bu düzenlemeyle birlikte B sınıfı ehliyet sahiplerinin yeni haklara kavuşması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

B sınıfı ehliyet sahipleri için gündemde olan en önemli konulardan biri, motosiklet kullanımıyla ilgili. Yapılan düzenleme, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesini öngörüyor.

Bu yeni düzenleme, direksiyon eğitimi alma zorunluluğunu da beraberinde getirecek. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan sürücülerin ehliyetleri, otomatik olarak bu yeni hakkı tanıyacak şekilde güncellenecek.

Uzmanların son açıklamalarına göre, bu düzenlemenin ilerleyen dönemlerde tamamlanması hedefleniyor. Sürücü kurslarının bu süreçte önemli bir rol oynaması bekleniyor.

B sınıfı ehliyet sahipleri bu kurslarda alacakları özel eğitimlerle yeni haklarına kavuşabilecekler. Eğitimler, sadece direksiyon eğitiminden ibaret olacak ve başarıyla tamamlanması durumunda sürücü belgeleri otomatik olarak güncellenecek.

Yeni düzenlemeyle ilgili dikkat çekici bir diğer nokta ise yaş sınırı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu konuyu ayrıca değerlendiriyor. Şu an için herhangi bir yaş sınırı öngörülmüyor, ancak bu konuda ilerleyen zamanlarda değişiklikler olabilir.

Öte yandan e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor. Halihazırda B sınıfı ehliyet sahipleri yalnızca 50 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyor.

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