B sınıfı ehliyeti olanlar turnayı gözünden vurdu! Artık bu araçların tamamını kullanabilecekler

Uzmanların son açıklamalarına göre, bu düzenlemenin ilerleyen dönemlerde tamamlanması hedefleniyor. Sürücü kurslarının bu süreçte önemli bir rol oynaması bekleniyor.

B sınıfı ehliyet sahipleri bu kurslarda alacakları özel eğitimlerle yeni haklarına kavuşabilecekler. Eğitimler, sadece direksiyon eğitiminden ibaret olacak ve başarıyla tamamlanması durumunda sürücü belgeleri otomatik olarak güncellenecek.

Yeni düzenlemeyle ilgili dikkat çekici bir diğer nokta ise yaş sınırı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu konuyu ayrıca değerlendiriyor. Şu an için herhangi bir yaş sınırı öngörülmüyor, ancak bu konuda ilerleyen zamanlarda değişiklikler olabilir.

Öte yandan e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor. Halihazırda B sınıfı ehliyet sahipleri yalnızca 50 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyor.