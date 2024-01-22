Şarjınız hemen bitiyorsa bu yöntemi deneyin! Pil ömrünü 2 katına çıkarıyor!

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından biri olan batarya ömrü konusunda, yeni bir ipucu dikkat çekiyor. Uzmanlar, bataryanın daha uzun süre dayanabilmesi için bilinçli bir şarj yöntemi öneriyor.

Telefon kullanıcılarına yapılan uyarıya göre, telefonunuzu şarja taktığınızda bataryayı yüzde yüz doldurmak yerine hızlıca şarjı tamamlamak, pil ömrünü iki katına çıkarabilir. Bu yöntem, bataryanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak, uzun vadeli kullanım avantajı sunuyor.