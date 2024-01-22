O ayak numarasına sahip olanların ömrü uzun oluyor! 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.... İsveçli bilim insanları onayladı!

İsveç'te faaliyet gösteren bir araştırma ekibi, ayak numarası ile yaşam ömrü arasında dikkat çekici bir ilişki bulunduğunu ortaya koyan çarpıcı bir çalışma gerçekleştirdi. Dr. Hans Bjors liderliğindeki ekip, İsveç genelinde geniş bir örneklem üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada, insanların ayak numaraları ile öldükleri zaman yaşları arasındaki ilginç bağlantıyı ortaya çıkardı.

AYAK NUMARASINA GÖRE YAŞAM SÜRESİ DEĞİŞİYOR! Araştırmacılar, 800 kadın ve erkeği kapsayan ilk aşamada, ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki potansiyel ilişkiyi değerlendirdi. İkinci aşamada ise daha geniş bir örneklemle çalışarak elde ettikleri verileri istatistiksel analizlere tabi tuttular.