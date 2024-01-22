Tül gibi, yumuşacık yufka tarifi: 1 kaşık eklemek yeterli! Yufkacıların sırrı ortaya çıktı!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan böreklerin ana malzemesi olan yufka, ustaca hazırlandığında adeta bir sanat eserine dönüşebilir. İncecik açılmış yufkanın, lezzetli ve çıtır böreklerin anahtarı olduğunu bilmek, yufka ustalarının sırlarını keşfetmek demektir. İşte yufkacıların bilgisiyle buluşan ve böreklerinize zarif bir dokunuş katacak, el açması yufka hazırlarken dikkat etmeniz gereken püf noktalar...
1 KAŞIK EKLEMEK YETERLİ
Yufka yapımında hamurun dinlenmesi ve yoğurt kullanımı önemli inceliklerdir. Hamurun dinlenmesi, elastik ve kolay açılabilen bir yufka elde etmek için gereklidir. Dinlenen hamur, glutenin daha iyi gelişmesine olanak tanır ve bu da yufkanın daha esnek ve ince olmasını sağlar.
MALZEMELER:
4 çay bardağı un
1 çay kaşığı tuz
200 ml su (unun kıvamına bağlı olarak ayarlayın)
Sıvı yağ (yufkaları açarken ve arasına sürmek için)
Un (açarken kullanmak için)
Yumurta sarısı (üzerine sürmek için)