Tül gibi, yumuşacık yufka tarifi: 1 kaşık eklemek yeterli! Yufkacıların sırrı ortaya çıktı!

YAPILIŞI: Unu eleyerek geniş bir kaba alın. Üzerine tuzu ilave edin.

Azar azar su ekleyerek ve yoğurarak kıvamını ayarlayın. Yumuşak, ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru tezgaha alın ve üzerine sıvı yağ ekleyerek 2-3 dakika daha yoğurun.

Hamuru streç filmle sarın ve 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Bezeleri bir bez altında 5-10 dakika dinlendirin.

Bezeleri unlanmış tezgah üzerinde bir merdane yardımıyla açın. İlk açılan hamuru üzerine sıvı yağ sürün ve diğer hamuru üzerine kapatın.

Üzerine biraz un serperek, rulo şeklinde açın.

Açılan hamuru yağlı ara katlar oluşturacak şekilde katlayın.

Bezeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Hamurları bezeler halinde bekletin.

Her bir bezeyi unlanmış tezgahta açın, arasına sıvı yağ sürün ve aralarına un serperek katlayın.

İnce açılan hamurları bir bez altında dinlendirin.

Dinlenen hamurları, ortadan ikiye keserek veya dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Yufkaları yağlı bir tavada her iki tarafını da 15 saniye kadar çevirerek pişirin. Çok fazla pişirmeyin, kurumasını önlemek için dikkatli olun.

Pişen yufkaları ayırarak bir bez altında saklayın. Cildi kolajene boğacak! Ocak ayı bitmeden mutlaka tüketin Cildi kolajene boğacak! Ocak ayı bitmeden mutlaka tüketin