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Edirne'de yangın! Müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Evin bahçesinde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 17:20 Güncelleme 22 Ocak 2024, 17:20
Edirne’de yangın! Müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Edirne merkeze bağlı Hıdırağa köyünde Halil Uysal'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Evin bahçesindeki ahırda beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



Ev sahibi Uysal, evinin ve eşyalarının tamamen yandığını belirterek, üzgün olduğunu ifade etti.


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