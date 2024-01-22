Beyoğlu’nda can pazarı: Vapurdan denize düşen yolcuyu kurtarma anları görüntülendi

Beyoğlu , Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı.







Vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki vatandaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti.