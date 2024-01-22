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Beyoğlu'nda can pazarı: Vapurdan denize düşen yolcuyu kurtarma anları görüntülendi

Son dakika haberi! İstanbul Beyoğlu, Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı. Yolcunun kurtarılma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 07:42 Güncelleme 22 Ocak 2024, 07:51
Beyoğlu’nda can pazarı: Vapurdan denize düşen yolcuyu kurtarma anları görüntülendi

Beyoğlu, Karaköy açıklarında vapurdan dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı.

Denizden kurtarma anları kamerada!

Yolcunun kurtarılma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy açıklarında meydana geldi.




Vapurda yolculuk eden kişi, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yolcunun denize düştüğünü gören kıyıdaki vatandaşlar ise bu kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

Olay sırasında sahilde midye satan bir seyyar satıcı, soğuk suya rağmen tereddüt etmeden yolcuyu kurtarmak için denize atladı.

Yüzme bilmediği anlaşılan yolcu, seyyar satıcının ve kıyıdakilerin müdahalesi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.


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