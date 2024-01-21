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Muş'ta kar ve tipi! 22 araç içinde 70 kişi mahsur kaldı

Muş-Mutki kara yolunda kar ve tipi nedeniyle 22 araç içinde bulunan 70 kişi mahsur kaldı. Ekiplerin 4 saatlik zorlu mücadelesi sonrası 70 kişi kurtarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 17:17 Güncelleme 21 Ocak 2024, 17:17
Muş’ta kar ve tipi! 22 araç içinde 70 kişi mahsur kaldı

Muş-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 araçta mahsur kalan 70 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Muş-Mutki kara yolunun 10'uncu kilometresinde Keymekem Çeşmesi mevkinde 22 araç ve içerisindeki 70 kişi mahsur kaldı.

Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekiplerinin, 3 iş makinesiyle bölgede yürüttüğü 4 saatlik çalışmayla, mahsur kalan 70 kişi ve 22 araç kurtarıldı.

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