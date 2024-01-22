Antalya’da tüyler ürperten olay! Denizden son 5 günde 6 ceset sahile vurdu

Akdeniz'de ilginç ölümler meydana geldi. Tüyler ürpertti. Son olay, saat 10.00 sıralarında Antalya Aksu'daki Kemerağzı Mahallesi'nin turizm beldesi Kundu Acısu Deresi suyunun sahile karıştığı yere yakın noktada meydana geldi.
Akdeniz'de ilginç ölümler meydana geldi. Tüyler ürpertti. Son olay, saat 10.00 sıralarında Antalya Aksu'daki Kemerağzı Mahallesi'nin turizm beldesi Kundu Acısu Deresi suyunun sahile karıştığı yere yakın noktada meydana geldi.
Babası Abdülaziz Güneş ile sahile balık tutmaya gelen Deniz Güneş, bir süre sahilde dolaştıktan sonra sahilde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışması esnasında yakınlardaki bir otelden getirilen plaj havlusuyla cesedin üzeri örtüldü.
BATIK TEKNE İHTİMALİ
Deniz Güneş, "Olta attım. Yan tarafıma baktım, önce kütük sandım, sonra ceset olduğunu anladım" dedi. Geçen günlerde ise Manavgat, Alanya ve Serik'te 5 kişinin cesedine rastlanmıştı. Sır ölümler üzerine ekipler, araştırma başlattı. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.