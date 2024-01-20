Yüzde 74’i buldu | İstanbul’da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor!

"ANA ARTERLERDE D-100 KARAYOLU'NDA YOĞUNLUK VAR"

Konuya ilişkin açıklama yapan A Haber muhabiri Murat Dada,"Şuan da İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 civarında. Bu rakam Avrupa Yakası'nda yüzde 74 Anadolu Yakası'nı geçtiğimizde ise yüzde 76'ları gösteriyor. Özellikle ana arterlerde D-100 Karayolu'nda yoğunluk var. Özellikle Avcılar Bölgesi'nde Beylikdüzü'ne gidiş güzergahında yine yoğunluk artıyor. Ve özellikle yine Şirinevler ve Sefaköy taraflarında da hem yol yapım çalışmaları hem de araç arıza sebebiyle yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Dada, konuşmasının devamında, "Özellikle D-100 Karayolu'nda özellikle Mecdiyeköy'de başlayan ve Avcılar tarafına gidiş güzergahında yine yoğunşuğu görebiliyoruz. Aynı zamanda köprülerde de yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş kısmında yine yoğunluk gösteriyor." ifadelerini kullandı.