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Sevgilisini Uzi ile vurmuştu: Nazlı Elmas’tan acı haber geldi!

Eniz Kurtuluş, sevgilisi Nazlı Elmas’a Uzi’yle kurşun yağdırmıştı. Genç kız günler süren yaşam savaşını kaybetti. Şahsın silahı nereden bulduğu ve ne amaçla aldığı araştırılıyor. Kasten öldürmeye teşebbüsten adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Sevgilisini Uzi ile vurmuştu: Nazlı Elmas’tan acı haber geldi!

İstanbul Bayrampaşa'da 25 yaşındaki Eniz Kurtuluş şakalaştığını iddia ettiği kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı (24) suikast silahı olarak bilinen Uzi ile 4 yerinden vurdu.

Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılmıştı genç kız günler süren yaşam savaşını kaybetti.

Şüpheli Eniz Kurtuluş İfadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu öne sürerek "Silahla uğraşırken seri modda takılı kaldı ve ateş aldı" dediği iddia edildi.

Şahsın silahı nereden bulduğu ve ne amaçla aldığı araştırılıyor. Kasten öldürmeye teşebbüsten adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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