HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile uyarı! İstanbul için saat verildi! Karla karışık yağmur geliyor

AKDENİZ Çok bulutlu, Burdur ve Hatay dışında kalan yerlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

MANİSA °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 11°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 16°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı