HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile uyarı! İstanbul için saat verildi! Karla karışık yağmur geliyor

İZMİR °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, Burdur ve Hatay dışında kalan yerlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı, yağışların, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı