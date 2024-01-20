PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Edirne Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Edirne Valiliği’nce beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Aynı zamanda yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 23:27 Güncelleme 20 Ocak 2024, 23:27
Edirne Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." denildi.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA