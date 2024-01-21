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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı! Türkiye'de ilk kez 'albino çakal' görüldü

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi. Albino çakalın görüntülerine paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" dedi. İşte Bakan Yumaklı'nın görüntülerini paylaştığı o çakal...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 16:46 Güncelleme 21 Ocak 2024, 16:54
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı! Türkiye’de ilk kez ’albino çakal’ görüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'albino çakal'ın kayıt altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun" ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi

Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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