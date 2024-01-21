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Maltepe D-100'de feci kaza! Önce refüje vurdu sonra arkasından gelen araç çarptı: 4 yaralı

D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde refüje vuran otomobil ile arkadan gelen gelen başka bir otomobil kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 08:37 Güncelleme 21 Ocak 2024, 08:45
Maltepe D-100’de feci kaza! Önce refüje vurdu sonra arkasından gelen araç çarptı: 4 yaralı

İstanbul Maltepe, D-100 Karayolu'nda refüje vuran bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde meydana geldi.



İddiaya göre, Kartal istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHT 982 plakalı refüje vuran otomobile, arkadan gelen 06 GAP 16 plakalı otomobil çarptı.



Kazada Haluk Ş., Hakan Y., Samet Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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