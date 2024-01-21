Eski sevgilisi genç kızı öldürüp intihar etti! Talihsiz genç kızın babası da katil çıktı: Annesi dahil 3 eşini öldürmüş...

Ancak genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olaydan yarım saat sonra Zübeyir Yıldız'ın aracını Saruhanlı Yılmaz Mahallesi'nde buldu. Aracı kontrol eden ekipler, Zübeyir Yıldız'ın aynı silahla kalbinden kendini vurarak hayatına son verdiğini tespit etti. Olayın ardından bir başka şok edici detay ortaya çıktı. Kadının babası Necati Akpınar'ın, 2'si resmi nikahlı olmak üzere 3 eşini de öldürdüğü belirlendi.

BABASI KATİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 19 yıl arayla evlendiği 2 kadını öldüren, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden tahliye edildikten sonra dini nikahla yaşadığı Mutlu Menekşe'yi de öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Necati Akpınar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.