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"Bu vicdan azabıyla yaşamam mümkün değil" dedi cinayeti itiraf etti! 1 yıl önce tartıştığı babasının kafasına sıkmış

Ege Can, 1 yıl önce tartıştığı babasının kafasına bir el ateş ederek öldürdü. Sonra cinayete intihar süsü verdi. Geçtiğimiz gün vicdana geldi. Cinayeti itiraf etti!

Atakan Irmak Atakan Irmak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Bu vicdan azabıyla yaşamam mümkün değil dedi cinayeti itiraf etti! 1 yıl önce tartıştığı babasının kafasına sıkmış

İstanbul'da 22 yaşındaki Ege Can T. geçtiğimiz yıl babasının kafasına bir el ateş ederek öldürdü. Ancak daha sonra sinsi bir plan yaptı. Olaya intihar süsü veren genç adam cinayetten sonra silahı temizleyerek babasının eline bırakıp anahtarsız olarak evden ayrıldı.

Bir süre sonra çilingirle gelerek babasının intihar ettiğini söyleyerek ağlamaya başladı. Hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisler olayı intihar gibi düşündü. Cinayetten tam 1 yıl sonra insafa gelen cani evlat babasını kendisinin öldürdüğünü belirterek, "Suçluyum. Bu vicdan azabıyla yaşamam mümkün değil" diyerek cinayeti itiraf etti. Tutuklanan Ege Can T. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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