Antalya Serik’teki sahilde bulunan ceset Merve Şevval Elmas’a mı ait? Genç kızın ailesinden DNA örneği alınacak

CANKURTARAN Çanakkale Ayvacık açıklarında balıkçı Veli Koyuncu, avlanmaya çıktığı Ege Denizi 'nde Yunan Sahil Güvenlik botunun içinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botu batırmaya çalıştığını fark etti. Türk balıkçıların haber vermesiyle bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Lastik botta bulunan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Türkiye tarafına getirildi.

24 YIL SONRA AYNI ACI Filistin'de İsrail'e karşı 2000'de İkinci İntifa'da dünyanın gözleri önünde Muhammed Durra katledildi. Aradan yıllar geçti. İsrail- Gazze Savaşı'nda Durra'nın Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evleri bomba ile yerle bir edildi. Bu saldırıda da Durra'nın kardeşi Ahmed ed-Durra hayatını kaybetti. Gözü yaşlı baba Cemal ed-Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.

DUA TARTIŞMASI Diyarbakır Kulp'ta Kaymakam Burak Akeller'in, cuma namazında imam M.K'yı, hutbede "Şehitler için dua etmediği" iddiasıyla darp ettiği iddiası yankı uyandırdı. Valilik soruşturma başlattı. Kaymakam Akeller ise "İmam şehitler için dua okumadı. Dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. Darp etmedim" ifadesini kullandı.





YUNAN ASKERİ GÖREV KAÇKINI

Husiler'in ticari gemilere saldırdığı Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde Refah Muhafızı Operasyonu adında deniz görev gücü kararı alındı. Yunanistan da Kızıldeniz'de bu oluşuma bir fırkateynle katılma kararı aldı. Husilere karşı görev alacak "YDRA" firkateyninin 17 mürettebatı, bu görevden kaçtı. İstifalarını verdikleri ortaya çıktı. Yayımlan açıklamada, hükümetin İsrail'in yanında yer aldığı ve askerlerin, kendilerinin bir intihar görevine gönderildiklerini anladıkları için istifa ettiklerini hatırlattı.



BÜYÜK MÜJDE

Almanya'da yeni vatandaşlık yasasının federal mecliste kabul edilmesiyle Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaştırılarak, çifte vatandaşlığın önündeki engel kaldırılmış oldu. Milyonlarca Türk vatandaşını da yakından ilgilendiren yasa ile Alman vatandaşlığına geçerken diğer ülkenin vatandaşlığından çıkma zorunluluğu da kaldırıldı. Böylece isteyenler çifte vatandaşlığa sahip olabilecek.

POLİS FATMA'YA SON GÖREV

Gana'da görev yaparken sıtmaya yakalanan polis memuru Fatma Akın Akıllı (34), tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi. Akıllı'nın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Bu arada Akıllı'nın şehit statüsüne girip girmediğinin tespiti için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ÇILGIN TÖREN

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, oğlu Prens Abdul Mateen'i Anisha Rosnah ile evlendirdi. Dini nikahta sadece erkekler yer aldı. 10 gün sürecek. Törenin 2 milyon dolara mal olduğu açıklandı.