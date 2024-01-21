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Alperen'e sefer olduk! 4,5 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Nuh Alperen'in yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı

Konya'da yaşayan 4,5 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Nuh Alperen'in yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Uğur Teksöğüt, “Hayatımızın en zor ama en umutlu yolculuğuna çıkıyoruz” dedi.

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01

Konya'da yaşayan Ayşegül (31) - Uğur Teksöğüt (30) çiftinin 4,5 yaşındaki SMA Tip 1 hastalı çocukları Nuh Alperen'in yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı.

3 yıldır süren kampanya kapsamında Dubai'de yapılacak tedavi parası tamamlandı. İlk çocuklarını henüz 1 aylıkken kaybeden Teksöğüt ailesi, Nuh Alperen'in yaşayacak olması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Aile, bebekliğini yaşayamayan Nuh Alperen'in iyileşip, güzel bir çocukluk yaşamasını temenni ediyor. Ayşegül teksöğüt, "En büyük hayalimiz, Alperen'in koştuğunu, güldüğünü görmek. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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