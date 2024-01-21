Alperen'e sefer olduk! 4,5 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Nuh Alperen'in yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı

3 yıldır süren kampanya kapsamında Dubai'de yapılacak tedavi parası tamamlandı. İlk çocuklarını henüz 1 aylıkken kaybeden Teksöğüt ailesi, Nuh Alperen'in yaşayacak olması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Aile, bebekliğini yaşayamayan Nuh Alperen'in iyileşip, güzel bir çocukluk yaşamasını temenni ediyor. Ayşegül teksöğüt, "En büyük hayalimiz, Alperen'in koştuğunu, güldüğünü görmek. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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