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Görenler gözlerine inanamadı | Şişli'de otomobil AVM'nin yürüyen merdivenine daldı! 3 yaralı

Görenler gözlerine inanamadı. Şişli'de bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, camı kapıyı kırıp içeri girerek yürüyen merdivenlerde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 18:57 Güncelleme 20 Ocak 2024, 18:57
Görenler gözlerine inanamadı | Şişli’de otomobil AVM’nin yürüyen merdivenine daldı! 3 yaralı

Akılalmaz kaza, saat 17:00 sıralarında meydana geldi.

Esentepe Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil cam kapıyı kırıp içeri girdi.

Daha sonra yürüyen merdivenlere giren otomobil burada asılı kaldı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Daha sonra yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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