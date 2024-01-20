Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...
AK PARTİ İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti İstanbul Sancaktepe Belediyesi Başkan adayı Şeyma Döğücü oldu.
ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?
1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı ve insan hakları alanında gönüllü çalışmalar yaptı.
AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte 2002 yılında İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı. İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.