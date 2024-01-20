Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Sarıyer Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Sarıyer Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Aslen Sivas Koyulhisarlı olup, 1979 yılında Sarıyer'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezun oldu. Tekstil üzerine faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır.

2003 yılında AK Parti Sarıyer ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlayan Hüseyin Coşkun, 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye meclis üyeliği, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde İBB ve Sarıyer Belediye meclis üyeliklerine seçilmiştir.

İBB çevre ve enerji komisyonu üyeliği, Sarıyer Belediyesi İmar komisyonu üyeliği yapmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve yapmaktadır. Sarıyer Kızılayı yönetim kurulu üyesi olup, genel merkez delegesidir 2019 seçimleri ile Sarıyer ve İBB meclis üyeliğine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.