Ahmet Cin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Pendik Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

1999 Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak ilçemize hizmet etti. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti'de 2012 yılında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Yedi yıl devam eden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde;

• 1. Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği

• Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

• Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

• Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Vekilliği

• 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran Seçimlerinde İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı başta olmak üzere birçok Sivil Toplum Kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 2005 yılından bu yana Pendik'imizin yerel ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sunan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneğinde (PESİAD) Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Milletimizin teveccühüyle 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve üç kız çocuk babasıdır.