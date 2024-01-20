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Şadi Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Tuzla Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 12:55 Güncelleme 20 Ocak 2024, 12:55
Şadi Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Tuzla Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

1971 yılında Erzurum'da doğdu.1974 yılında İstanbul Kartal'a yerleşti. İlk, orta ve lise eğitimini Kartal'da tamamladı.1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Mezun olduktan sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla'da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Şadi Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak Tuzla Belediye Başkanı seçildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde güven tazeleyerek görevini sürdüren Dr. Şadi Yazıcı, evli ve iki çocuk babasıdır. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 'İnsanın Teknolojik Yalnızlığı' , 'Demokrasi'nin Kısa Tarihi' ve 'Demokrasi'nin Çok Kısa Tarihi' isimli yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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