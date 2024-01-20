Şadi Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Tuzla Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Tuzla Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

Mezun olduktan sonra doktor olarak meslek hayatına atıldı. 1997 yılında Tuzla'da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı.

Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Yöneticilik alanında yazmış olduğu makalelerden iki ödülü bulunan Dr. Şadi Yazıcı, 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak görevini yeni bir arkadaşına bıraktı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olan Dr. Şadi Yazıcı, seçimlerden başarıyla çıkarak Tuzla Belediye Başkanı seçildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde güven tazeleyerek görevini sürdüren Dr. Şadi Yazıcı, evli ve iki çocuk babasıdır. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 'İnsanın Teknolojik Yalnızlığı' , 'Demokrasi'nin Kısa Tarihi' ve 'Demokrasi'nin Çok Kısa Tarihi' isimli yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.