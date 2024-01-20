İsmet Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Ümraniye Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirmiştir. Bu yıllar müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görev almıştır. 1999 yılında KİPTAŞ'a Genel Müdür olan İsmet YILDIRIM, görev süresi boyunca İstanbul'un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup, bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaşmıştır. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel "Süleymaniye Projesi'nin" inşasına da başlamış bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce bilmektedir.