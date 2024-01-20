Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Şişli Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

1976 Şişli - İstanbul doğumlu aslen Kastamonu olup eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamış iyi derecede İngilizce bilen evli ve iki çocuk babasıdır.

2013 yılından itibaren AK Parti'de, sırasıyla İlçe Yönetim Kurlu Üyeliği, 5. Ve 6. Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı, 2019 Yerel seçimleri İlçe Belediye Meclis Üyeliği görevinden sonra 7. Dönem İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Kastamonu Dayanışma Derneği (KASDER) Genel Başkan Yardımclığı Görevini Yürütmektedir.