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Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Şişli Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 12:56 Güncelleme 20 Ocak 2024, 13:04
Gökhan Yüksel kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Şişli Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Şişli Belediyesi Başkan adayı Gökhan Yüksel oldu.

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

1976 Şişli - İstanbul doğumlu aslen Kastamonu olup eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamış iyi derecede İngilizce bilen evli ve iki çocuk babasıdır.

2013 yılından itibaren AK Parti'de, sırasıyla İlçe Yönetim Kurlu Üyeliği, 5. Ve 6. Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı, 2019 Yerel seçimleri İlçe Belediye Meclis Üyeliği görevinden sonra 7. Dönem İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Kastamonu Dayanışma Derneği (KASDER) Genel Başkan Yardımclığı Görevini Yürütmektedir.

Aynı zamanda spor hayatında yer alarak Kuştepe Spor Kulübü Tüm yaş grupları takım kaptanlığı - Ümit Milli Futbol Takım Aday Kadrosu Anadoluhisarı Spor Kulübü TFF 2.Ligi, Çıksalın Spor Kulübü ve İGDAŞ Spor Kulüblerinde futbol geçmişi bulunmaktadır

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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