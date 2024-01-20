Mevlüt Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Kağıthane Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Üniversitede "algoritma ve veri tabanı" üzerine fahri olarak dersler verdi. Birçok sivil toplum kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Öztekin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.