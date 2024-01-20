Mevlüt Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Kağıthane Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kağıthane Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı.
2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Üniversitede "algoritma ve veri tabanı" üzerine fahri olarak dersler verdi. Birçok sivil toplum kuruluşunda mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.
AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Öztekin, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.