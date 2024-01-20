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Hüseyin Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Kartal Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 14:01 Güncelleme 20 Ocak 2024, 14:05
Hüseyin Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Kartal Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Kartal Belediyesi Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu.

HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılından itibaren, kurucusu ve ortağı olduğu yurtiçi ve yurtdışında taahhüt işleri yapan inşaat firmasının yöneticiliğini yapmaktadır.

Hüseyin Karakaya, 6 dil (İngilizce, Arapça, Rusça, Özbekçe, Kazakça, Azerice) bilmektedir. Evli olan Karakaya, üç çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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