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Veli Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İstanbul Kadıköy Belediyesi AK Parti MHP, CHP ve İYİ Parti başkan adayları kim oldu?

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 15:22 Güncelleme 20 Ocak 2024, 15:44
Veli Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İstanbul Kadıköy Belediyesi AK Parti MHP, CHP ve İYİ Parti başkan adayları kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan oldu.

VELİ ARSLAN KİMDİR?

Veli Arslan 1977 yılında Tokatlı bir ailenin ferdi olarak İstanbul'da doğdu. 1989 yılında meslek hayatına gümrük saha elemanı olarak başlayan Arslan çeşitli firmalarda yöneticilik görevleri yapmıştır.

2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurmuştur. Meslek hayatına 1989 yılında GÜMRÜK saha elemanı olarak adım atan Arslan, çeşitli firmalarda yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve bu süreçte 2008 yılında kendi işini kurarak Aslan GÜMRÜK işletmesini hayata geçirmiştir.

Veli Arslan, ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği, Ataşehir Tokatlılar Dernek Başkanlığı, İstanbul Tokatlılar Yönetim Kurulu üyeliği, Tokat Konfederasyonu gibi bir çok sivil toplum kuruluşunda da yer almaktadır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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