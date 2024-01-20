Veli Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İstanbul Kadıköy Belediyesi AK Parti MHP, CHP ve İYİ Parti başkan adayları kim oldu?

2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurmuştur. Meslek hayatına 1989 yılında GÜMRÜK saha elemanı olarak adım atan Arslan, çeşitli firmalarda yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve bu süreçte 2008 yılında kendi işini kurarak Aslan GÜMRÜK işletmesini hayata geçirmiştir.
Veli Arslan, ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği, Ataşehir Tokatlılar Dernek Başkanlığı, İstanbul Tokatlılar Yönetim Kurulu üyeliği, Tokat Konfederasyonu gibi bir çok sivil toplum kuruluşunda da yer almaktadır.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.