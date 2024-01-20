Veli Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İstanbul Kadıköy Belediyesi AK Parti MHP, CHP ve İYİ Parti başkan adayları kim oldu?

2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurmuştur. Meslek hayatına 1989 yılında GÜMRÜK saha elemanı olarak adım atan Arslan, çeşitli firmalarda yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve bu süreçte 2008 yılında kendi işini kurarak Aslan GÜMRÜK işletmesini hayata geçirmiştir.

Veli Arslan, ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği, Ataşehir Tokatlılar Dernek Başkanlığı, İstanbul Tokatlılar Yönetim Kurulu üyeliği, Tokat Konfederasyonu gibi bir çok sivil toplum kuruluşunda da yer almaktadır.