Mehmet Ergün Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti İstanbul Fatih Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Fatih Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

Şehir planlama, yapı ve kent kültürü, geleneksel mimari; Türk Evi, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi, Anadolu yerleşim kültürü; yöresel mimari eğilimler, İstanbul ve Tarihi Yarımada ile sosyal, kültürel ve ekonomik ölçekte yerel yönetim ve kalkınma modelleri ile ilgilendi ve bu alanlarda çalışmalarda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu; pek çok projenin mühendislik ve uygulama süreçlerini yürüttü.

Mehmet Ergün TURAN, TOKİ Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretleri ile yatay mimari, yöresel mimari ve mahalle kültürü prensipleri çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında tamamı 6 kat veya daha az katlı olmak üzere 200 binin üzerinde konut inşa edilmesine öncülük etti. Bugün başta İstanbul'da olmak üzere, tüm şehirlerimizde yapılmakta ve açılmakta olan Millet Bahçeleri projesi çalışmalarında yer aldı. Turan, sürdürülebilir çevre ve şehir fikri ekseninde, "insan ölçeğinde ve insan odaklı" yapılaşmayı, temel mimarlık ve mühendislik prensibi olarak benimsedi.

Kamu ve yerel yönetimde edindiği yüksek tecrübeyi, İstanbul'un kalbi ve medeniyetimizin yüzük taşı Fatih'e ve Fatihlilerin hizmetine sunmak üzere, 30 Kasım 2018 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevinden ayrıldı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Ak Parti'den Fatih Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Ergün TURAN, evli ve dört çocuk babasıdır.