Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

ÖMER ARISOY KİMDİR?

1974'te Rize Çamlıhemşin'de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna girdi, üç yıl devam etti. 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1997'de mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı.

1999'da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004'te Başkan Yardımcısı oldu. 10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları sorumluluğunu yürüttü, encümen ve ihale komisyonu başkanlığı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetti.