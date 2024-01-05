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PKK'dan talimat bekliyordu! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki terörist enselendi

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 23:18 Güncelleme 05 Ocak 2024, 23:34
PKK’dan talimat bekliyordu! Şanlıurfa’da eylem hazırlığındaki terörist enselendi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir teröristin yakalanması için çalışma başlattı.



Çalışma çerçevesinde Özel Harekat Polislerinin destek verdiği ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Operasyonda, sasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi bir terörist ile teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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