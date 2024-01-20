Evlenmek için verdiği kandan kanser olduğu ortaya çıkmıştı! Kardeşinden nakil yapıldı ancak çabalar yetmedi: Barış’tan acı haber

Aydın Efeler'de 25 yaşındaki Barış Arslan, geçtiğimiz yıl nişanlısı Tuğba Arslan ile hayatını birleştirme kararı aldı. Evlilik işlemleri için sağlık kuruluşuna başvuran Arslan, burada yapılan testler sonucunda kan kanseri olduğunu anladı.
Aydın Efeler'de 25 yaşındaki Barış Arslan, geçtiğimiz yıl nişanlısı Tuğba Arslan ile hayatını birleştirme kararı aldı. Evlilik işlemleri için sağlık kuruluşuna başvuran Arslan, burada yapılan testler sonucunda kan kanseri olduğunu anladı.
Hayatının şokunu yaşadı. Sağlık çalışanı olan eşi Tuğba Arslan ile hayatlarını birleştirdi. Nikahın ardından tayinini Aydın'a aldıran genç kadın, eşini bir an olsun yalnız bırakmadı. Hastalığı ilerleyen Barış Arslan için ilik nakli kararı alındı.
ENFEKSİYON KAPTI
Arslan'a uyuşma sağlanan kardeşinden ilik nakli yapıldı. Ancak bir süre sonra enfeksiyon nedeni ile durumu ağırlaştı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yıktı.