Almanya’da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı! Yasemin Gündoğan’ın yakalanması an meselesi

ÖNCE EŞİNİ SONRA ANNESİNİ! Adana Seyhan'da yaşayan Nurettin Kaya (40), karşısındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın (54) yanına eşi Halime Kaya (44) ile birlikte gitti. Eşi ve annesiyle mutfağa girdi. Bir anda tabancasını çıkararak annesi Fahriye ve karısı Halime'nin başlarına doğru ateş etti. Kanlar içinde kalan Halime, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan Fahriye Kaya ise 54 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Yakalanan Nurettin Kaya'nın "Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim" demesi dikkat çekti.

2 TALİHLİYE 442'ŞER BİN 10 bilen 2 kişi, 442'şer bin lira kazandı. 9 bilenler 12 bin 529'ar, 8 bilenler 695'er, 7 bilenler 122'şer, 6 bilenler 21'er lira alacak. Hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

YARDIM SMA'NI

Diyarbakır Kayapınar'da Fatma Betül Anuştekin'in (3), doğumundan 4 ay sonra SMA Tip-1 olduğu anlaşıldı. Minik bebek için 2 kez Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Fatma bebek, 2 kez Covid-19'a yakalanıp tedavi olduktan sonra 6 Şubat'taki iki depremi de atlattı. İkinci yardım kampanyasının bitmesine 7 gün kaldı. Gerekli paranın yüzde 64'ü toplandı. Anne Ayşe Anuştekin, "Ama süremiz kalmadı. 3'üncü Valilik izni için başvuru yaptık. Ret cevabı aldık" ifadesini kullandı.

VALİLİK ONAYLI IBAN: TR87 0001 0090 1014 1490 1050 04

ALICI: FATMA BETÜL ANUŞTEKİN

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI

Şanlıurfa'da ağız diş teknisyeni 25 yaşındaki Hicret Can, dün sabah saatlerinde evinde silahla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Evdeki erkek arkadaşı M.S. gözaltına alındı. İfadesinde ise "Hicret'le tartıştık. Daha sonra kendine ateş etti" ifadesini kullandı. Can'ın sır ölümü, otopsiden sonra netlik kazanacak.

KIRMIZI IŞIK SKANDALI

Sivas'da mermer yüklü TIR sürücüsü Salih Yağlı, 5 ay önce kırmızı ışıkta geçti. Otomobildeki Oğuzhan Türkoğlu'nun (23) ölmesine yol açtı. Tam kusurlu olan Yağlı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Türkoğlu'nun çizdiği karakalem resimlerinin paralarının depremzelere dağıtıldığı öğrenildi. (Tolga YANIK)

İNSANLIK ÖLMEMİŞ

İzmir'in Konak Belediyesi'nde görevli temizlik işleri personeli Hüseyin Söğüt, sokakta çalıştığı sırada içinde 100 sterlin, 120 euro ve 320 TL ile kredi ve banka kartları olan cüzdan buldu. Cüzdan sahibi Gülcan Belçin İlhan'a cüzdanını teslim etti. Kadın, personele bu örnek davranışı için teşekkür etti.

KİM SORUMLU!

Kahramanmaraş depremlerinde 14 bloklu Ebrar Siteleri yıkıldı. 1400 kişi hayata gözlerini kapadı. 1'i tutuklu, 1'i firari, 6 sanığın 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Sitelerin kurucusu Tevfik Tepebaşı (81), "İnşaattan anlamam ancak herkes beni sorumlu gösterdi. Beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.

'KAFES'LEMEYE DEVAM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 İlde eş zamanlı olarak yapılan "Kafes- 31" operasyonunda 12 ülke tarafından haklarında Kırmızı Bültenle arama kaydı bulunan 42 şüpheli yakalandığı açıkladı. Son 19 günde toplam 114 şüphelinin yakalandığı aktardı. (Ömer ÇETİN)