Sevgilisini Uzi'yle 4 yerinden vurdu | "Silahla uğraşırken seri modda kalmış" savunması 'pes' dedirtti! Acılı anneden isyan: Kızımı sedyeyle mi, yoksa ayakta mı çıkaracağım?

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Nazlı Elmas'ın acılı annesi Hüsniye Elmas, "Bunun peşini bırakmayacağım. Çocuğum canıyla uğraşırken onlar masasını nasıl çekebilirler. Çocuğum o masada var mıydı? Benim çocuğuma tuzak mı hazırladılar? Çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Her şeyin açığa çıkmasını istiyorum. Kızımı buradan sedyeyle mi çıkaracağım yoksa ayakta mı çıkaracağım bilmiyorum" ifadesini kullandı.

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