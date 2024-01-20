Sevgilisini Uzi'yle 4 yerinden vurdu | "Silahla uğraşırken seri modda kalmış" savunması 'pes' dedirtti! Acılı anneden isyan: Kızımı sedyeyle mi, yoksa ayakta mı çıkaracağım?

İstanbul Bayrampaşa'da geçen salı gecesi saat 23.00 sıralarında Eniz Kurtuluş (25), iddiaya göre evinde tartıştığı sevgilisi Nazlı Elmas'a (19) suikast silahı olarak bilinen Uzi'yle ateş açtı.
İstanbul Bayrampaşa'da geçen salı gecesi saat 23.00 sıralarında Eniz Kurtuluş (25), iddiaya göre evinde tartıştığı sevgilisi Nazlı Elmas'a (19) suikast silahı olarak bilinen Uzi'yle ateş açtı.
Kanlar içinde yere yığılan kadın, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'u yakaladı. Nazlı Elmas'ın hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.
Eniz Kurtuluş ise "Şakalaşıyorduk. Tabancayla uğraşırken seri modda kalmış" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"
Nazlı Elmas'ın acılı annesi Hüsniye Elmas, "Bunun peşini bırakmayacağım. Çocuğum canıyla uğraşırken onlar masasını nasıl çekebilirler. Çocuğum o masada var mıydı? Benim çocuğuma tuzak mı hazırladılar? Çocuğumu öldürmeye kastetmişler. Boynundan başlayıp diz kapağına kadar çocuğumu taramışlar. Her şeyin açığa çıkmasını istiyorum. Kızımı buradan sedyeyle mi çıkaracağım yoksa ayakta mı çıkaracağım bilmiyorum" ifadesini kullandı.