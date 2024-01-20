Crew Dragon kapsülü şu an nerede, nasıl canlı izlenir? Alper Gezeravcı uzay kapsülü canlı yayın izle

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı , Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

Alper Gezevarcı Kimdir?

Alper Gezeravcı, Mersin'de 2 Aralık 1979 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir pilot olan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak tarihe geçecektir. Ancak onun hayatı, sadece uzay yolculuğuyla sınırlı değil; kariyeri ve başarıları, onu özel kılan birçok özelliğe sahiptir.

Eğitim ve Kariyer

Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun oldu. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. F-16 pilotu olarak göreve başlayan Gezeravcı, 21 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde önemli görevler üstlendi ve birçok başarıya imza attı.

Son görevi, Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atanmasıydı. Bu görevde, filonun standardizasyonu ve değerlendirmesi gibi kritik sorumlulukları üstlendi. Tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesinden, pilotların kontrol sürüşlerinin öncesinde sınavlarının yapılmasına kadar birçok kritik işi başarıyla yerine getirdi.