İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın kardeşi de pilot çıktı! Yeğeni Karan Gezeravcı, "kanka" dediği amcasından "yıldız" istedi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının sağ salim dönmesini dilerken yanında fotoğrafını götüreceği yeğeni ise "kanka" dediği amcasından "yıldız" istedi.
Gezeravcı'nın ailesi fırlatma için geldikleri ABD'de değerlendirmelerde bulundu.
Alper Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, Cumhuriyet'in 100. yılında oğullarının astronot olarak bu görevi üstlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
Oğlunun uzaya gideceğini hiç düşünmediğini ifade eden Gezeravcı, "Öğrendiğimizde gözlerimizden mutluluk gözyaşları döküldü. Mersin Silifke'de yaşıyoruz. Akrabalarımız, sevdiklerimiz duyduklarında bizzat arayarak, ziyaretimize gelerek bizi onurlandırdılar. Bazı ilkokul öğrencileri de 'astronot amcamızı görmeye geldik' diyerek evimize geldiler. Alper, F-16 pilotu olduğu için kendisiyle hep gurur duydum ancak astronot olacağı için de çok mutluyum. Allah başarılarını daim etsin." diye konuştu.
Anne Sıdıka Gezeravcı da oğlunun çok heyecanlı, akıllı ve çalışkan bir çocuk olduğunu vurgulayarak, 5 yaşlarında pilot olmak istediğini söylediğini aktardı.