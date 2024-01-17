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Feci kaza: Beton mikserinin çarpmasıyla öldü! Kardeşi kaçarak kurtuldu

Anltalya'da feci bir kaza yaşandı. Kardeşiyle yolculuk yaparken emniyet şeridinde dörtlü ikaz lambasını yaktıkları otomobilin arkasında bekleyen Doğan Gündüz, beton mikserinin çarpması sonucu öldü.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 17:09 Güncelleme 17 Ocak 2024, 17:09
Feci kaza: Beton mikserinin çarpmasıyla öldü! Kardeşi kaçarak kurtuldu

Anltalya'da emniyet şeridinde bekleyen Doğan Gündüz, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kumluca ilçesi Hasyurt Mahallesi Kumluca Finike D-400 kara yolunda meydana geldi. 34 KY 9898 plakalı otomobille tatil için Kaş'taki yazlıklarına giden Atilla ve Doğan Gündüz kardeşler, TIR Parkı Kavşağı yakınında dinlenmek için emniyet şeridinde durakladı.

BETON MİKSERİ ÇARPTI
Dörtlü ikaz lambasını yakan Gündüz kardeşler, otomobilin arka tarafında, yol kenarında mola verdi. Bu sırada, Kumluca'dan Finike istikametine ilerleyen M.Y. yönetimindeki 65 ACB 351 plakalı beton mikserinin çarptığı Doğan Gündüz hayatını kaybetti, mikseri fark eden Atilla Gündüz ise son anda kaçıp yara almadan kurtuldu.

Otomobile de çarpan mikser, refüje vurup devrildi. Mikserin sürücüsü M.Y., gözaltına alındı.

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