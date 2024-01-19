Bu küçük sırrı öğrendikten sonra herkes sizden pilav isteyecek: Tüm püf noktalarıyla tane tane pirinç pilavı tarifi!

Ev yapımı pilav yaparken, lezzetli ve tane tane bir sonuç elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. En lezzetli, tane tane ayrılan mükemmel pilav için yapmanız gerekenleri sizler için derledik.

MÜKEMMEL PİLAVIN PÜF NOKTALARI PİRİNÇ SEÇİMİ: Pilav için pilavlık bir pirinç tercih edilir. Baldo pirinç ya da osmancık pirinci gibi çeşitler de kullanılabilir. PİRİNCİ ISLATMA: Pirinçleri 1-2 saat süreyle ılık su içinde bekletmek, pilavın daha güzel tane tane olmasına yardımcı olur. YAĞ KULLANIMI: Sıvı yağ, zeytinyağı ve tereyağı karışımı kullanmak pilavın lezzetini artırabilir. Yağları kısık ateşte karıştırarak eritmek önemlidir. SUYUN ILIKLIĞI: Suyun çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Çok kaynar su, pirinci haşlayabilir.