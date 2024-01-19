Pideci Reşat Akbaykal en çok gelir vergisi ödeyen 100 rekortmenin yer aldığı listeye girdi!

Akbaykal, "Biz bazı iş insanları gibi vergi kaçırmayız, ne kazandıysak vergisini son kuruşuna kadar öderiz. İzmir'in anlı şanlı holdinglerinin sahipleri, her gün gazetelerde boy gösteren iş insanları nerede?" dedi. İzmir'in en çok vergi ödeyen 100 isminden biri olan Akbaykal'ın dürüstlüğü birilerini rahatsız etti. Birçok iş adamı duruma sessiz kalırken, bazıları, "Bu işte bir gariplik var. Bir pideci nasıl vergi rekortmenleri arasında olur" dedi.

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