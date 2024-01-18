Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında, nereli? 31 Mart 2024 Konya Büyükşehir Belediyesi AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayı kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya ve seçim atmosferine daha yakından dahil olmaya yönlendirdi. Bu bağlamda Konya seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor.
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AK PARTİ
AK Parti Konya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Uğur İbrahim Altay oldu.
UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?
Uğur İbrahim Altay 1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu, ortaöğretimini Mevlana Ortaokulu'nda tamamlayan Altay, lise eğitimini ise Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı.
1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Uğur İbrahim Altay, bir yıl süreyle Proje Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini yerine getirdi.
İnşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçiren Uğur İbrahim ALTAY, 2004- 2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından 2008 yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığı'na seçildi.
29 Mart 2009 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi.
Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında Güney Kore'nin Daejeon kentinde gerçekleşen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG-United Cities And Local Governments) Dünya Kongresi Başkanlık Seçimlerinde 2023-2024 Dönem Başkanlığı'na seçildi.
Ekim 2023 tarihinde görevi devralan Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde 240 binden fazla belediyeyi bir araya getiren UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
MHP
CHP
CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Sonkaya oldu.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.