Mimar Sinan’dan Japonlar’a muhteşem zeka gösterisi! Ağızları açık kaldı! Meğer 1960 yılında...

Japon mühendislerin Selimiye Camii'nden aldığı ilham, bu tarihi yapıya yeniden bir değer kazandırabilir. Modern teknoloji ve mimari bilgi birikimiyle birleşen bu yaklaşım, hem tarihi eserin korunmasına hem de günümüz inşaat sektörüne yeni perspektifler sunmaya aday. Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın mirasının sadece geçmişte değil, gelecekte de etkileyici olmaya devam edeceğini gösteriyor.