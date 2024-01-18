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Son dakika: İstanbul Sultangazi'de makas atma sevdası kazaya yol açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Sultangazi’de trafikte makas atarak ilerleyen araç, yol kenarına bırakılan dampere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 08:22 Güncelleme 18 Ocak 2024, 08:22
Son dakika: İstanbul Sultangazi’de makas atma sevdası kazaya yol açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, 22.30 sıralarında TEM otoyolu Metris Tekstilkent yönünde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerleyen Ebubekir C. yönetimindeki 34 BBA 976 otomobil yol kenarına bırakılan 59 ADM 223 plakalı arızalı dampere çarptı. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan üç kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Sılan Nur Salman, Ebubekir C. ve Melisa Ç.'yi sıkıştıkları yerden kurtarırken sağlık ekipleri sıkışan Sılan Nur Salman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araçta bulunan Melisa Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken araç sürücüsü Ebubekir C.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolda trafik akışı kaza sebebiyle tek şeritten sağlandı.

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