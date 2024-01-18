Severek yediğimiz meyvelerin isimleri bakın nereden geliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız

Meyveler sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda isimleriyle de bize zengin bir kültür mirası sunuyor. Meyve kelimesi aslında Farsça kökenli bir sözcük. Farsça'da "mīve" veya "mēve" şeklinde geçen bu kelime doğrudan meyve anlamına geliyor.