Severek yediğimiz meyvelerin isimleri bakın nereden geliyor! Duyunca çok şaşıracaksınız

Meyveler sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda isimleriyle de bize zengin bir kültür mirası sunuyor. Meyve kelimesi aslında Farsça kökenli bir sözcük. Farsça'da "mīve" veya "mēve" şeklinde geçen bu kelime doğrudan meyve anlamına geliyor.
Meyveler sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda isimleriyle de bize zengin bir kültür mirası sunuyor. Meyve kelimesi aslında Farsça kökenli bir sözcük. Farsça'da "mīve" veya "mēve" şeklinde geçen bu kelime doğrudan meyve anlamına geliyor.
Erik 🍈
Erik ismi, Eski Türkçe'deki "erük" kelimesinden türemiştir. Bu kelime, çekirdekli meyvelerin genel adı olarak kullanılırmış. Eskiden şeftali, kayısı ve erik gibi meyveler tüylü erik (tülüg erük), sarı erik (sarıġ erük) ve kara erik (kara erük) gibi isimlerle anılırmış.
Portakal 🍊
Portakal ismi, 16. yüzyılda Çin'den Avrupa'ya getirilen tatlı turunç meyvesinden türemiş. Portakal kelimesi, "Portugal: Portekiz" isminden geliyor.
Çilek 🍓
Çilek ismi, Türkiye Türkçesindeki "çigelek" kelimesinden evrilmiş. Çigelek, meyvenin etli ve sulu kısmını ifade ediyor.
Malta Eriği 🥭
Malta eriği ya da yenidünya, aslen Çin ve Japonya kökenli. Bu meyve 1700'lerde Avrupa'ya, 1800'lerde ise Türkiye'ye ulaşmış. İsmini, ülkemize giriş yaptığı Malta adasından almış.
Karpuz 🍉
Karpuz kelimesi, Farsça "χarbūz" veya "χarbūze" kelimesiyle eş kökenli. Bu kelime aynı zamanda Eski Yunanca "karpós" kelimesinden türemiş olabilir.
Elma 🍎
Elma ismi Eski Türkçe'deki "almıla" kelimesinden türemiştir.
Kavun 🍈
Kavun kelimesi Eski Türkçe'deki "kaġun" kelimesinden evrilmiştir.
Mandalina 🍊
Mandalina kelimesi Fransızca "mandarine" kelimesinden gelir. Bu kelime, Eski Çin yönetici sınıfının giydiği safran rengi giysilerden esinlenilerek oluşturulmuş.