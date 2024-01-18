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Beyoğlu'nda korkutan yangın! Otel alev aldı

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından otelde hasar meydana geldi.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 07:45 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:45
Beyoğlu’nda korkutan yangın! Otel alev aldı

Yangın, saat 03.45 sıralarında Arap Cami Mahallesi Fermeneciler Caddesi üzerindeki apart otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında otel müşterileri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Apart otelde hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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