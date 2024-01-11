Uzmanı diyabet hakkında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Günümüzde hareketsizlik, yüksek kalorili besinlerin tüketimi, şekerli ve früktoz içeren sıvı gıdaların fazla alınması nedeniyle obezite ve buna paralel olarak da şeker hastalığı yani diyabetin görülme oranı hızla artıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, diyabetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca kişiyi etkilediğini söylüyor. Dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulunuyor:

SIK İDRARA ÇIKMA UYARISI

Susuzluk, çok su içme ve sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma ve daha ciddi vakalarda koma, diyabetin başlıca belirtilerini oluşturuyor. Şeker hastalığı, ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. Tedavi ile kan şekeri normal sınırlarına çekilebilir. Kan şekerinin normal sınırlarda olması kişiyi, şekerin olumsuz sonuçlarından korur. Şeker düşürücü ilaçlar zamanında ve düzenli olarak kullanılmalıdır.